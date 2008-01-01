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Новости погоды

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Сильные морозы на Сахалине

ИА "Метеоновости" / 13:26 Среда, 12 декабря

  В тыловой части дальневосточных циклонов, которые обходит острова и побережье по акватории Тихого океана, на юг ринулся арктический воздух из Якутии. Причем холодно, не только на континентальной части, но и на островах. В ночь на 13 декабря в долинах Сахалина мороз усилится до -32 градусов, И даже на юге острова ночная температура будет понижаться до -15..-20 градусов. Днем на севере -10..-15 градусов, на юге до -12 градусов и только на юго-западе чуть теплее, до -5. Холодная погода сохранится на Сахалине несколько дней. Так как в атмосфере мало чего меняется, и сохраняется северный поток морозного воздуха. / meteonovosti.ru /
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