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Грозы и ливни на Северном Кавказе



ИА "Метеоновости" / 13:14 Среда, 12 декабря



От "балканского" циклона сильные осадки достались Крымскому полуострову. Сказалось влияние атмосферных фронтов этого же циклона и на территории Северного Кавказа. Там прошли мощные ливни, в Краснодарском крае выпало до 24 мм дождя. На Красной Поляне был дождь еще сильнее, до 27 мм. В Анапе вчера вечером и ночью на 12 декабря ветер усиливался до ураганных значений, 32 м/с. Кроме того, ливни сопровождались грозами. Вчера во второй половине дня грозы прогремели на Черноморском побережье, в Туапсе, Джубге и Геленджике. Отмечались грозы и в горной части Краснодарского края, например, в Красной Поляне. Сегодня, 12 декабря, атмосферные фронты продвинутся восточнее. И сильные осадки ожидаются уже в горах республик Северного Кавказа, ветер будет достигать 20-25 м/с, местами 28 м/с. На остальной части южного региона будут продолжаться осадки в виде дождя и мокрого снега. / meteonovosti.ru /



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