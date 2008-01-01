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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 13:00 Среда, 12 декабря

  В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +2,0..+2,7 градуса, Северном +1,1..+2,2 градуса, Северо-восточном +0,8..+2,1 градуса, Восточном +0,6..+1,9 градуса, Юго-восточном +0,1..+1,8 градуса, Южном +1,0..+2,2 градуса, Юго-западном +0,5..+2,1 градуса, Западном +1,1..+2,3 градуса, Северо-западном +1,2..+1,8 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха +2,0..+2,7 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +0,2..+0,7 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+1
Чт.
13 дек.
-1
Пт.
14 дек.
-2
Сб.
15 дек.
-3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Алис-Спрингс		 -49
Делянкир

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Джейкобабад

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