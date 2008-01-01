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Москва накануне Никольских морозов



ИА "Метеоновости" / 12:32 Среда, 12 декабря







Антициклон из Скандинавии постепенно будет вымораживать Центр России, в том числе и московский регион. 13 декабря пройдет снег в течение суток температура станет понижаться до -2..-5 градусов. И это будут последние сутки на этой неделе со средней суточной температурой воздуха выше нормы на 4-5 градусов.



А затем с каждым днем станет все холоднее и холоднее. 14 декабря небольшой мороз: ночью -3..-5 градусов в Москве и -3..-8 градусов по области, днем в столице -2..-4 градуса, по области -1..-6 градусов. 15 декабря похолодание продолжится, ночью и утром в Москве -5..-7 градусов, к вечеру подморозит и до -10..-12 градусов, по области мороз может усилиться градусов до -15, что уже ниже нормы. 16 декабря станет еще холоднее на 5 градусов!



Еще холоднее ожидается погода 17 декабря, когда центр антициклона окажется вблизи столичной области. Установится солнечная погода, без осадков. Ночью мороз до -14..-19 градусов, днем температура -10..-15 градусов. Это ниже нормы почти на 7 градусов!



На фоне потепления климата, Никольские морозы становятся редкостью для наших широт.



Последний раз примерно такая же морозная погода наблюдалась в столице в 2012 году. Тогда с 17 по 23 декабря минимальная температура была в пределах -18..-23 градусов ночью и ниже минус 15 днем. Аномалия температуры с 17 до 21 достигала -12 градусов.



В прошлом, 2017 году в ночь на 19 декабря был совсем слабенький мороз, -0,8 градуса, днем отмечалась оттепель, до +0,5 градуса. А самый сильный мороз на 19 декабря случился в 1994 году, -26,5 градуса. / meteonovosti.ru /



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