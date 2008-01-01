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Новости погоды

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В Крыму выпали рекордные осадки

ИА "Метеоновости" / 11:39 Среда, 12 декабря

  Балканский циклон пришел на Крымский полуостров с непогодой. По всей территории Крыма прошли сильные осадки, причем дождь переходил в снег, до 64 мм выпало в Джанкое. В Симферополе 11 декабря количество осадков достигло рекордной величины, 37 мм. Тогда как предыдущий максимум составлял всего 7,2 мм за 1998 год. В городе образовался снежный покров высотой 3 см. В районе Ангарского перевала был очень сильный снегопад, за 11 декабря и ночь на 12 декабря до 40 см снега. Ветер в горах усиливался до 30 м/с (на Ай-Петри). Стихия по мере перемещения циклона на центральную часть Украины будет покидать полуостров. Днем 12 декабря в Крыму снег и мокрый снег пройдет лишь местами, северо-западный ветер ожидается с порывами 10-15 м/с, днем на Южном берегу Крыма +3..+5 градусов, на остальной части полуострова температура от -3 до +2 градусов, на дорогах будет скользко. / meteonovosti.ru /
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