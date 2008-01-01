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Новости погоды

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Снег в Москве подтаивает

ИА "Метеоновости" / 10:59 Среда, 12 декабря

  Пару дней оттепели в столице сделали свое дело, и выпавший накануне снег подтаивает. На сегодняшнее утро, 12 декабря, высота снега в черте города составляет от 9 см в центре города до 15-16 см на северных и восточных окраинах города. На опорной метеостанции Москвы, ВДНХ, высота снега 14 см, а вчера (11 декабря) была 15 см. В районе Воробьевых гор снега нападало больше всего. 11 декабря его высота была 20 см, сегодня, 12 декабря уже только 11 см, почти так же, как и в центре города. А вот на северо-западе, в Тушино, высота снега, как и вчера осталась 15 см. Несмотря, на то, что снег подтаивает, его сейчас в городе немного больше положенного. / meteonovosti.ru /
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