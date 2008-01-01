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На побережье Дальнего Востока декабрьские метели



ИА "Метеоновости" / 10:50 Среда, 12 декабря



Циклоны с запада и юга атакуют прибрежные районы Дальнего Востока, не заходя вглубь континента. В начале недели на арктическом побережье Якутии ветер усиливался до 25 м/с, отмечалась метель. А уходящий на север Тихого океана другой циклон поддерживал снежную погоду на Камчатке. За прошедшие сутки на юге полуострова прибавилось 10-15 см снега, была метель и ветер до 26 м/с. Во второй половине недели можно ожидать, что на юге Камчатского края погода улучшится. А вот влияние циклона почувствуется на восточном побережье Чукотского округа, 12-14 декабря там ожидаются сильные ветры и метель. Снежно и на арктическом побережье Якутии. Сегодня, 12 декабря ветер ожидается почти штормовым, до 29 м/с, завтра, 13 декабря, его порывы могут достигать 25 м/с. / meteonovosti.ru /



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