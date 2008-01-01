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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:59 Среда, 12 декабря



С началом второй декады в текущем декабре в Москве началась оттепель. Небольшие морозы и те сникли и сегодня в дневные часы температура вновь недалеко уйдет от нулевой отметки, в то время, как должна уверенно удерживаться у значений -5..-6 градусов.



Но не всегда декабрь огорчал теплом. Трещали на московской земле и бодрящие морозы. Так, в далеком 1888 году под утро воздух остыл до -27.2 градуса, что стало суточным рекордом, непревзойденным по сей день.



А самым теплым этот день был в 1982 году. Максимальная температура составила +6.9 градуса, что также остается рекордом, но уже суточного максимума.



В прошлом году 12 декабря ночью подморозило до -1.2 градуса, а днем потеплело до +1 градуса. Шел снег, высота сугробов к 12 декабря составила 11 см. / meteonovosti.ru /



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