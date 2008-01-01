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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:54 Среда, 12 декабря

  Предстоящим днем столица и область окажутся под влиянием промежуточного антициклона с востока. Атмосферное давление подрастет и окажется в середине дня 750 мм рт ст., что немного выше нормы. При облачной погоде в течение дня осадков не ожидается и только к вечеру местами покружит слабый снег. Максимальная температура в Москве -1..+1, по области -4..+1. Относительная влажность воздуха около 80%.

Для метеочувствительных людей даже незначительные колебания метеопараметров являются нагрузочными и могут усилить метеопатические реакции. У тех, кто страдает сердечно-сосудистыми нарушениями, может отмечаться ухудшение самочувствия, слабость, усиление головных и сердечных болей. Возможно обострение различных хронических недугов. Чтобы снизить острые симптомы ухудшения состояния, всем, кто страдает повышенной метеочувствительностью, специалисты рекомендуют своевременно принимать назначенные лечащим врачом лекарства. / meteonovosti.ru /
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