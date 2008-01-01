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Рекорды российской погоды



ИА "Метеоновости" / 13:23 Вторник, 11 декабря



На европейской территории в прошедшие сутки осадки выпадали в большинстве районов. Наибольшее количество осадков выпало в Черноземье. В Воронежской области местами копилка осадков пополнилась на 9 мм, но до рекорда дело не дошло.



Рекордные осадки зафиксированы в Нижегородской области. В Нижнем Новгороде за сутки выпало также 9 мм, но предыдущий рекорд за 10 декабря, отмечавшийся в 1984 году, составлял 8.9 мм. Таким образом, в областном центре он состоялся. При отрицательных значениях температуры осадки шли в виде снега. Это самый интенсивный снегопад за истекшие дни декабря. Первый зимний месяц до сего дня не отличался обилием осадков. Их либо не наблюдалось вовсе, либо они шли в небольшом количестве (менее 3 мм).



Абсолютный рекорд декабря в Нижнем Новгороде принадлежит 1998 году, когда за сутки выпало 30 мм осадков. / meteonovosti.ru /



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