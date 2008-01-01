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Новости погоды

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Аномальное тепло на севере Сибири

ИА "Метеоновости" / 12:52 Вторник, 11 декабря

  Распределение температурных аномалий за минувшие сутки на территории России было нетрадиционным. И если на европейской территории повсеместно среднесуточная температура превысила норму, то за Уральским хребтом север отличился небывалым теплом, а юг - сильными морозами. Самые большие температурные аномалии сформировались за Полярным кругом. На острове Диксон было на 12 градусов теплее обычного: в ночные часы морозы были небольшими, всего от -8 до -9, а днем и вовсе они ослабели до -4 градусов. Хотя погоду комфортной не назовешь. Ежедневно идет снег, а порывы ветра достигают 16-24 м/с.

А на юге Сибири, несмотря на двадцатиградусные морозы, значительно комфортней. В условиях антициклональной погоды осадков не отмечается и тихо. / meteonovosti.ru /
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