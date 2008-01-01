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На юге России вновь непогода



ИА "Метеоновости" / 12:34 Вторник, 11 декабря



Холодная погода, удерживающаяся на Европейском юге в текущем декабре, лишь к завершению первой декады месяца сменила гнев на милость. Температура повысилась, но комфортней от этого не стало. Южные циклоны, облюбовавшие эти края, щедро одаривали осадками и порывистым ветром. Ненастным стал и понедельник начавшейся недели. В Симферополе выпало до 5 мм, в Алуште до 10 мм осадков. При положительных значениях температуры шли они в виде дождя.



В Краснодарском крае самым дождливым оказался Новороссийск, где за сутки декабрьская копилка осадков пополнилась на 12 мм.



В ближайшие дни ненастье на юг Европейской России принесет южный циклон. Он следует с Балкан и в среду его центр окажется над югом Краснодарского края. Поможет испортить погоду ему еще один вихрь, сформировавшийся на атмосферном фронте над Харьковом. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, в сегодня и в среду в Краснодарском крае, а также в Волгоградской и Ростовской областях - сильные осадки. Местами ожидается гололедно-изморозевые явления, туман. Ветер будет усиливаться до 13-18 м/с, а в ночь на 12 декабря и утром по западу и югу Краснодарского края порывы достигнут 22-27 м/с. Температура воздуха днем в среду 1...6, по югу до 10...12, на северо-востоке около 0 градусов. / meteonovosti.ru /



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