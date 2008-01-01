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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:31 Вторник, 11 декабря



В 12 часов в Москве облачная погода, слабые осадки (снег, мокрый снег). Температура воздуха в административных округах: Центральном +1,0..+1,7 градуса, Северном +0,6..+1,5 градуса, Северо-восточном +0,5..+1,3 градуса, Восточном +0,1..+1,1 градуса, Юго-восточном +0,2..+0,9градуса, Южном +0,2..+1,2 градуса, Юго-западном +0,3..+0,9 градуса, Западном +0,41..+1,4 градуса, Северо-западном +0,5..+1,1 градуса.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха +0,7..+1,0 градуса, на территории Новой Москвы слабый снег, температура воздуха 0..+0,4 градуса. / meteonovosti.ru /



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