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Итоги первой декады зимы в России



ИА "Метеоновости" / 12:01 Вторник, 11 декабря



Погода в первом зимнем месяце на европейской территории вела себя не традиционно. В северной половине температура воздуха превысила средние многолетние значения на 1-3 градуса, а в южной половине было на столько же холоднее обычного. Нулевая изономала прошла чуть южнее Москвы.



В Заполярном Мурманске в первые дни зимы температура даже в ночные часы была положительная, а днем повышалась до +5 градусов. В Северной столице морозы продержались лишь в первые пару дней декабря, а затем сменились оттепелью, которая удерживается и по сей день. В Москве о зиме напомнил лишь первый день зимы, когда среднесуточная температура "отстала" от нормы более, чем на 7 градусов. Но уже со 2 декабря морозы начали ослабевать и концу первой декады температура на 5.5 градусов превысила норму.



В южных городах декабрь с первых дней не баловал теплом. В низовье Дона по ночам температура была ниже 0 градусов, а днем недалеко уходила от этой отметки. Даже в Краснодаре выше +10 градусов температура днем не повышалась.



На азиатской территории холодная погода в первой декаде месяца отмечалась на Урале, в Западной Сибири и средней полосе Красноярского края. Температура 1-2 градуса не дотягивала до нормы. В Новосибирске в отдельные ночи трещали тридцатиградусные морозы, да и днем в первой пятидневке месяца было от -19 до -24 градусов.



А жителей Дальнего Востока первая декада декабря щедро одарила теплом. Самые большие положительные температурные аномалии сформировались на востоке Якутии, в районе российского полюса холода. Средняя за декаду температура в этих районах на 7 градусов превысила норму. / meteonovosti.ru /



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