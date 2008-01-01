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Новости погоды

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Московские сугробы: где растут, где убывают

ИА "Метеоновости" / 11:33 Вторник, 11 декабря

  Декабрь в столице и ее окрестностях уже с первых дней начал развиваться по зимнему сценарию. Температура воздуха уверенно удерживалась ниже нулевой отметки, а осадки шли преимущественно в виде снега. Его высота увеличивалась с каждым днем.

В первых числах месяца высота снежного покрова колебалась от 2 до 6 см. А уже к завершению первой декады сугробы заметно подросли. Меньше всего они были в центре города, на метеостанции Балчуг - 14 см, а больше всего - в районе ВДНХ, МГУ и ТСХА, до 17 см.

В начале наступившей недели столичный регион пересекали атмосферные фронты. Осадки шли практически целые сутки и были в двух фазах: снега и мокрого снега. В результате чего где-то высота снега увеличилась, а где-то уменьшилась. Так, в центре города, где температура была выше, чем в других районах, шел снег с дождем, и высота сугробов уменьшилась с 14 до 12 см. В районе МГУ, напротив, за сутки сугробы подросли на 3 см и к утру 11 декабря, их высота увеличилась от 17 до 20 см. А в районе Тимирязевской Сельскохозяйственной Академии высота снега почти не изменилась и осталась на уровне 17 см. / meteonovosti.ru /
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