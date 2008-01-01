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Новости погоды

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На востоке разгулялись сильные ветра

ИА "Метеоновости" / 10:02 Вторник, 11 декабря

  Большинство районов азиатской территории России занимает обширный антициклон с центром над Монголией. Он распространил свое влияние от Уральских гор до Охотского моря. На территории, подчиненной его влиянию отмечается относительно спокойная погода. И лишь на окраинах антициклона, а это крайний север Сибири и восток Дальневосточного округа, погода отличается неустойчивостью.

В прошедшие сутки осадки если и выпадали, то небольшие по интенсивности, а вот ветра задували от умеренных до сильных. На восточном побережье Чукотского автономного округа порывы ветра достигали 21 м/с. До такой же силы разгонялся ветер на Сахалине. На Курильских островах зафиксировано усиление ветра до 22 м/с. А на восточном побережье Камчатского края сильный снег сопровождался порывами ветра до 25 м/с и здесь выпало до 19 мм осадков. Арктическое побережье Якутии заметала метель при ветре до 24 м/с.

В ближайшие сутки неблагоприятная погода сохранится на арктическом побережье Якутии: снегопады, метели при ветре 27-29 м/с. На восточном побережье Чукотского а.о. прошумят метели при ветре 25-28 м/с. Ветреная погода сохранится на Курилах и в Камчатском крае. / meteonovosti.ru /
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