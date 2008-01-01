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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 09:45 Вторник, 11 декабря



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 30 ноября по 10 декабря была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабо возмущенного.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 11-19 декабря солнечная активность будет преимущественно низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, от спокойной до слабовозмущенной. / meteonovosti.ru /



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