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Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 09:45 Вторник, 11 декабря
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 30 ноября по 10 декабря была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабо возмущенного.
По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 11-19 декабря солнечная активность будет преимущественно низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, от спокойной до слабовозмущенной. / meteonovosti.ru /
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