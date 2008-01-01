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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:06 Вторник, 11 декабря



Предстоящим днём под влиянием атмосферного фронта с юга ожидается временами снег, мокрый снег. Наиболее заметный он будет в первой половине дня, до обеда, потом следует его существенное ослабление. Максимальная температура воздуха в Москве около 0 градусов, по области -2..+1. Ветер юго-восточного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт ст, относительная влажность воздуха 80-85%.



Атмосферное давление приблизится к своей климатической норме. Температурный фон останется выше обычных значений на 5 градусов. Для метеочувствительных людей даже незначительные колебания метеопараметров являются нагрузочными и могут усилить метеопатические реакции. У тех, кто страдает сосудистыми нарушениями, нейроциркуляторной астенией, мигренью может отмечаться ухудшение самочувствия, появление общей слабости, усиление головных и сердечных болей, "скачки" артериального давления. Возможно обострение различных хронических недугов. Усилить негативное воздействие погодных факторов может и неустойчивый геомагнитный фон, прогнозируемый в этот день.



Всем, кто страдает повышенной метеочувствительностью, специалисты рекомендуют своевременно принимать назначенные лечащим врачом лекарства, чтобы снизить острые симптомы ухудшения состояния. / meteonovosti.ru /



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