Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
10 декабря 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:28 Понедельник, 10 декабря

  Столичная область окажется на юго-восточной окраине циклона с центром над Балтийским морем. Погода сохранится облачная без осадков. Температура воздуха в городе -1..+1 , по области до 2 мороза. Ветер юго-западный 3-8м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+1
Вт.
11 дек.
0
Ср.
12 дек.
-1
Чт.
13 дек.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Сарх		 -46
Томпо

некомфортное место: Сан-Антон
комфортное место: Данапур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100