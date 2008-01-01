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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:28 Понедельник, 10 декабря



Столичная область окажется на юго-восточной окраине циклона с центром над Балтийским морем. Погода сохранится облачная без осадков. Температура воздуха в городе -1..+1 , по области до 2 мороза. Ветер юго-западный 3-8м/с. / meteonovosti.ru /



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