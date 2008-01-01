Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:24 Понедельник, 10 декабря
В 15 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +1,1..+2,0 градуса, Северном +0,6..+1,5 градуса, Северо-восточном +0,6..+1,8 градуса, Восточном +0,9..+1,4 градуса, Юго-восточном +0,6..+1,2 градуса, Южном +0,5..+1,5 градуса, Юго-западном +0,4..+1,0 градуса, Западном -0,1..+1,3 градуса, Северо-западном +0,6..+1,2 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха +0,6,+0,8 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +0,3..+0,6 градуса. / meteonovosti.ru /