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Циклон приближается к южным районам Европейской России



ИА "Метеоновости" / 13:26 Понедельник, 10 декабря



Волновой циклон, образовавшийся на атмосферном фронте, протянувшемся по Средиземному морю, совершит марш-бросок на акваторию Черного моря, где он углубится, давление в центре понизится до 1005 гПа. В сфере его влияния окажутся Крым и южные районы Европейской России.



Во вторник в Крыму облачно, сильный дождь, переходящий в мокрый снег, местами осадки ожидаются очень сильные, ветер северо-западный 10-15 м/с, в отдельных районах его порывы достигнут штормовой силы, 20-25 м/с.



В ночь на среду сохранятся сильные, местами очень сильные осадки и штормовой ветер 20-25 м/с, днем осадки ослабеют, пройдут местами и уже в виде мокрого снега, в отдельных районах его отложение, гололед, гололедица. Циклон покинет Крым в конце рабочей недели.



Влияние циклона в предстоящие пару дней скажется в Краснодарском крае и Ростовской области, где осадки местами будут сильные, гололедно-изморозевые явления, местами ветер окрепнет в порывах 13-18 м/с, в южных и западных районах Краснодарского края, а также на черноморском побережье в районе Анапа-Геленджик 14-19 м/с с порывами 23-25 м/с. / meteonovosti.ru /



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