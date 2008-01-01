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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:59 Понедельник, 10 декабря



В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабые осадки. Температура воздуха в административных округах: Центральном +1,8..+2,3 градуса, Северном +1,0..+1,6 градуса, Северо-восточном +0,9..+2,1 градуса, Восточном +1,1..+1,6 градуса, Юго-восточном +0,8..+1,5 градуса, Южном +0,8..+1,8 градуса, Юго-западном +0,4..+1,4градуса, Западном -0,1..+1,6 градуса, Северо-западном +1,0..+1,6 градуса.



В Зеленограде снег, температура воздуха +0,5..+0,8 градуса, на территории Новой Москвы местами слабые осадки, температура воздуха +0,1..+0,8 градуса. / meteonovosti.ru /



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