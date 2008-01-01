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В Москве на неделе оттепель сменится морозцем



ИА "Метеоновости" / 12:49 Понедельник, 10 декабря







Причиной теплой погоды стал атмосферный фронт, на котором периодически образуются мини-циклоны, поднимающиеся с юго-запада. И только во второй половине недели, когда о себе заявит скандинавский антициклон, морозы начнут возвращаться.



Во вторник атмосферный фронт обусловит в Москве облачную и сырую погоду с осадками в виде снега и мокрого снега. Прогнозируемое количество осадков может составить от 1 до 3 мм. Ночью слегка подморозит до 0..-2, в Подмосковье от -4 до +1 градуса, днем в Москве около 0, по области -4..+1. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на 4-5 градусов.



В середине недели характер погоды существенно не изменится, лишь осадки перейдут в разряд небольших, снег с дождем, температура существенно не изменится: в Москве ночью 0..-2, днем около 0 градусов.



В четверг о себе заявит скандинавский антициклон. С северо-восточным умеренным ветром начнется вторжение арктического воздуха. Атмосферное давление будет расти, вновь станет сыпать небольшой снег. Ночью в столице подморозит до -2..-4, в Подмосковье до -7 градусов, днем в Москве 0..-2, по области до -5 градусов.



В последний рабочий день на этой неделе облачно, временами с небольшим снегом, ночью в столичном регионе -3..-8, днем -1..-6, ветер северо-восточный 3-8 м/с. Погода в столичном регионе будет соответствовать календарю!



Будьте осторожны на дорогах местами гололедица, сосульки на крышах зданий. / meteonovosti.ru /



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