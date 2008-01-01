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В Забайкалье морозы на короткое время станут мягче



ИА "Метеоновости" / 11:52 Понедельник, 10 декабря



Антициклон, раскинувшийся над южными районами Сибири, опекает и Забайкалье. Накануне в Забайкальском крае воздух местами остывал до -42..-43 градусов, в Бурятии столбики термометров подобрались к отметке -40, но в Таксимо уже было -41.1. Среднесуточная температура оказалась ниже климатической нормы на 4-6 градусов, но до рекордных значений дело не дошло.



Во вторник Забайкалье еще будет находиться на северной периферии антициклона, ночью мороз в Забайкальском крае окрепнет до -26..-31, в Бурятии до -28..-33, а местами и до -40 градусов.



В середине недели с запада на Забайкалье поведет наступление волновой циклон. В Забайкальском крае он отметится небольшим и умеренным снегом, в отдельных районах ветер окрепнет в порывах 11-16 м/с и морозы ослабеют ночью до -21..-26, при прояснениях не ниже -36 градусов. Но это лишь на сутки, затем восстановится влияние антициклона и во второй половине недели морозы опять вернутся, ночью до -25..-30, при прояснениях под -40 градусов.



В Бурятию волновой циклон придет в ночь на среду, засыпая небольшим и умеренным снегом, в Прибайкалье снег местами сильный, порывистый ветер, 11-16 м/с, поднимет поземок, и морозы ослабеют ночью -20..-25, местами -29..-34. Морозы вернутся в последний рабочий день на этой неделе



/ meteonovosti.ru /



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