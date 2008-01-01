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Новости погоды

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На арктическом побережье Якутии метели и штормовой ветер

ИА "Метеоновости" / 11:07 Понедельник, 10 декабря

  Накануне на арктическом побережье Якутии мела метель при ветре до 22 м/с.

В предстоящие сутки погода будет формироваться под влиянием гребня антициклона, чей центр находится вблизи Якутска. Покружит слабый снег, местами сформируется дымка, в отдельных районах разгуляется метель при ветре 18-23 м/с. В середине недели нагрянет атмосферный фронт, а вместе с ним и зона снегопадов, южный, юго-западный ветер скорость которого 13-18 м/с, местами будет усиливаться до штормового, 23-28 м/с, кружа метелями. И такая погода задержится до конца рабочей недели. / meteonovosti.ru /
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