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Итоги московского снегопада



ИА "Метеоновости" / 10:38 Понедельник, 10 декабря



В воскресенье утром столичный регион оказался во власти атмосферного фронта, на котором сформировалась волна, пришедшего с юго-запада. Весь день и ночь на понедельник шел снег.



На главной метеостанции Москвы ВДНХ за день воскресенья и ночь на понедельник выпало 5 мм осадков, столько же насыпало в Тушино и в центре города - на Балчуге, в районе МГУ 4.7 мм. Прирост снега за указанное время в районе ТСХА и МГУ составил 4 см, в Измайлово 5 см. Высота снежного покрова подросла и на утро понедельник на ВДНХ, в районе ТСХА, МГУ и Наро-Фоминска 17 см, в Тушино 16 см, на Балчуге 14 см, в Измайлово 18 см.



В Подмосковье высота снежного покрова колеблется от 11 см в Дмитрове до 15-16 см в Коломне, Черустях и Павловском Посаде. / meteonovosti.ru /



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