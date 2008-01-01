Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
10 декабря 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:31 Понедельник, 10 декабря

  Предстоящим днём активные атмосферные фронты, подсыпавшие снегом накануне, сместятся на восток от столичного региона, но погоду по-прежнему будет определять циклон, а точнее его восточная часть.

По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 10 декабря ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве составит -1..+1 градус, по области -4..+1. Ветер юго-восточного направления 5-10 м/с.

В целом, сохранится неустойчивая погода с повышенной влажностью воздуха и температурой выше климатической нормы. Такая погода может вызвать ухудшение самочувствия у людей, страдающих хроническими бронхитами, сердечной недостаточностью. Могут возникнуть боли различной локализации. Недостаток света отрицательно влияет на настроение, самочувствие и работоспособность. Всем, кто страдает повышенной метеочувствительностью, стоит обращать внимание на медицинские прогнозы погоды, они помогут своевременно принять лекарства и снизить острые симптомы ухудшения состояния.

10 декабря возможны отдельные возмущения геомагнитного фона. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+1
Пн.
10 дек.
+1
Вт.
11 дек.
0
Ср.
12 дек.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Клонкарри		 -45
Томпо

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Барейли

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100