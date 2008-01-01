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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:31 Понедельник, 10 декабря



Предстоящим днём активные атмосферные фронты, подсыпавшие снегом накануне, сместятся на восток от столичного региона, но погоду по-прежнему будет определять циклон, а точнее его восточная часть.



По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 10 декабря ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве составит -1..+1 градус, по области -4..+1. Ветер юго-восточного направления 5-10 м/с.



В целом, сохранится неустойчивая погода с повышенной влажностью воздуха и температурой выше климатической нормы. Такая погода может вызвать ухудшение самочувствия у людей, страдающих хроническими бронхитами, сердечной недостаточностью. Могут возникнуть боли различной локализации. Недостаток света отрицательно влияет на настроение, самочувствие и работоспособность. Всем, кто страдает повышенной метеочувствительностью, стоит обращать внимание на медицинские прогнозы погоды, они помогут своевременно принять лекарства и снизить острые симптомы ухудшения состояния.



10 декабря возможны отдельные возмущения геомагнитного фона. / meteonovosti.ru /



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