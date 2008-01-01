Новости погоды
В Калининграде дожди задержатся на пару дней
ИА "Метеоновости" / 13:47 Воскресенье, 9 декабря
Циклон, чей центр сегодня располагается над югом Скандинавии, охватил своим теплым сектором крайний запад России -Калининградскую область. Во второй половине воскресного дня с приближением атмосферного фронта, время от времени будут приниматься дожди, ветер местами окрепнет в порывах 12-14 м/с, днем от 4 до 9 тепла.
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Начало новой недели тоже будет дождливым, максимальная температура воздуха не превысит +7 градусов.
К середине недели, с отходом фронта, дожди сменятся осадками, да и они небольшие и местами, а температура понизится ночью от +3 до -2, днем ожидается 0..+5 градусов. / meteonovosti.ru /