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В Новокузнецке ударили рекордные морозы



ИА "Метеоновости" / 13:30 Воскресенье, 9 декабря



Над южными районами Сибири раскинулся антициклон. Накануне среднесуточная температура воздуха была ниже многолетних значений на 8-10 градусов, а в районе Новокузнецка на 12.



В результате 8 декабря в городе был установлен новый абсолютный минимум температуры -32.4 градуса, что ниже предыдущего на 0.4 градуса зафиксированного в 1975 году.



В начале новой недели южные районы Сибири останутся в поле повышенного давления, ночью морозы окрепнут до -20..-25, а местами и до -30 градусов. / meteonovosti.ru /



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