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Новости погоды

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На юге Таймыра снегопады, штормовой ветер и метели

ИА "Метеоновости" / 13:23 Воскресенье, 9 декабря

  Глубокий циклон, чей центр накануне располагался к югу от Шпицбергена, дотянулся до Таймыра своими атмосферными фронтами. Прошел снег разной интенсивности и продолжительности, на острове Диксон ветер усиливался в порывах до 19 м/с, на мысе Стерлегова до 17 м/с и кружила метель.

В начале новой недели циклон от Шпицбергена отправится на северо-восток, но его атмосферный фронт по-прежнему местами будут сыпать снегом при ветре в порывах 13-18 м/с, а местами порывы достигнут штормовой силы, 25 м/с, кружа метелями. / meteonovosti.ru /
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