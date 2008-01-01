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ИА "Метеоновости" / 12:35 Воскресенье, 9 декабря



В 12 часов на главной метеостанции Москвы ВДНХ температура повысилась до -3.8 градусов, примерно столько же в Тушино, в районе ТСХА и Балчуга -3.5 градусов, в районе МГУ -4.2. При облачной погоде идет небольшой снег, в районе ТСХА он более интенсивный, в районе МОГУ с дождем. Видимость на дорогах не превышает 2-4 км, а в районе Тушино не более полутора км. Ветер южный, юго-восточный в районе ТСХА до 7 м/с.



Атмосферное давление пониженное 742 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха понизилась до 87%. / meteonovosti.ru /



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