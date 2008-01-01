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На Камчатке ураганный ветер



ИА "Метеоновости" / 12:28 Воскресенье, 9 декабря



Накануне к югу Камчатского края подошел циклон, который и отметился сильным ветром: на мысе Лопатка его порывы достигали 20 м/с, на мысе Африка и Водопадная штормовой силы, 26-27 м/с, а местами и до ураганного, 32 м/с.



К вечеру воскресного дня к югу Камчатки подойдет волновой циклон, а вместе с ним и зона осадков. Начнется снег, который продолжится и днем, в Усть-Камчатском районе он будет более интенсивный и продолжительный, да еще при ветре в порывах 10-15 м/с, разыграется метель.



Сырая и ветреная погода на юге Камчатки сохранится до середины будущей недели. / meteonovosti.ru /



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