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На Чукотке метели и штормовой ветер



ИА "Метеоновости" / 11:15 Воскресенье, 9 декабря



Накануне на востоке Чукотки произошло столкновение интересов двух воздушных масс. Антициклон, расположившийся над континентальной часть Дальнего Востока "надавил" на циклон, что над Аляской. И в восточных районах был зафиксирован сильный порывистый ветер. В Эгвекиноте порывы достигали 20 м/с, на мысе Ванкарем 22 м/с, на острове Вранеля и в Уэлене 23 м/с.



В предстоящие сутки ситуацию "разрулить" не удастся. Ветер будет усиливаться до 10-15 м/с, на восточном побережье до 18-23 м/с, в городском округе Эгвекиноте и вовсе штормовой ветер, 23-28 м/с с метелью.



И такая ситуация сохранится до середины будущей недели. / meteonovosti.ru /



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