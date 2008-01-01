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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:01 Воскресенье, 9 декабря

  Утро воскресного дня встретило москвичей облачной и сырой погодой. В 9 часов утра на главной метеостанции города ВДНХ было -4.4 градуса, такая же температура и в районе ТСХА, в районе МГУ и Тушино -4.8, на Балчуге -4.1. Идет мелкий снег, видимость на дорогах не превышает 4 км, в районе МГУ и ТСХА не более 2 км. Ветер южный и юго-восточный, в районе ТСХА до 8 м/с.

Атмосферное давление пониженное 743 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 91%. / meteonovosti.ru /
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Усть-Нера

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комфортное место: Джейкобабад

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