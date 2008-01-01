

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 10:01 Воскресенье, 9 декабря



Утро воскресного дня встретило москвичей облачной и сырой погодой. В 9 часов утра на главной метеостанции города ВДНХ было -4.4 градуса, такая же температура и в районе ТСХА, в районе МГУ и Тушино -4.8, на Балчуге -4.1. Идет мелкий снег, видимость на дорогах не превышает 4 км, в районе МГУ и ТСХА не более 2 км. Ветер южный и юго-восточный, в районе ТСХА до 8 м/с.



Атмосферное давление пониженное 743 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 91%. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



