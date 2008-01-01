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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:57 Воскресенье, 9 декабря



Декабрьские морозы в столице бывают очень крепкими, о чем можно судить по рекорду для 9 числа: -30,8 градуса и случился он в 1955 году. В Якутске в этот же день был также зарегистрирован рекорд -56,2. Рекордно морозный, -31.3 градуса, выдался этот день в Нижнем Новгороде в 1955 году.



Но и декабрьским оттепелям найдется место на просторах России, чаще они отмечаются на Европейской территории и в Приморье. В Москве самый теплый день был в 2006 году, +7,0, и почти такая же максимальная температура отмечалась во Владивостоке: +6,4, но в 1939 году. А сильный снегопад в столице в этот день достался 1981 году, когда выпало 11,4 мм осадков.



В прошлом, 2017 году, температура воздуха была значительно выше нормы. Ночью термометры показали -4,7 градуса, днем +1,0. Прошел небольшой снег.



Снегопады 9 декабря 2017 года случились и в других регионах. Сильный снег отмечался в Башкортостане, Чеченской Республике, Челябинской области, в Норильске и на юге Камчатки. / meteonovosti.ru /



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