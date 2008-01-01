Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
9 декабря 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:57 Воскресенье, 9 декабря

  Декабрьские морозы в столице бывают очень крепкими, о чем можно судить по рекорду для 9 числа: -30,8 градуса и случился он в 1955 году. В Якутске в этот же день был также зарегистрирован рекорд -56,2. Рекордно морозный, -31.3 градуса, выдался этот день в Нижнем Новгороде в 1955 году.

Но и декабрьским оттепелям найдется место на просторах России, чаще они отмечаются на Европейской территории и в Приморье. В Москве самый теплый день был в 2006 году, +7,0, и почти такая же максимальная температура отмечалась во Владивостоке: +6,4, но в 1939 году. А сильный снегопад в столице в этот день достался 1981 году, когда выпало 11,4 мм осадков.

В прошлом, 2017 году, температура воздуха была значительно выше нормы. Ночью термометры показали -4,7 градуса, днем +1,0. Прошел небольшой снег.

Снегопады 9 декабря 2017 года случились и в других регионах. Сильный снег отмечался в Башкортостане, Чеченской Республике, Челябинской области, в Норильске и на юге Камчатки. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-4
Вс.
9 дек.
-3
Пн.
10 дек.
0
Вт.
11 дек.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Алис-Спрингс		 -43
Усть-Нера

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Джейкобабад

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100