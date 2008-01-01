

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:39 Воскресенье, 9 декабря



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, временами будет идти снег. Максимальная температура воздуха в Москве -4..-2, по области -6..-1 градус. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.



В столице и ее окрестностях атмосферное давление продолжит падать и будет уже ниже нормы. Погода ожидается пасмурная и со снегом, что увеличит относительную влажность воздуха. Температура воздуха окажется на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Для метеозависимых людей колебания метеопараметров являются нагрузочными и могут усилить метеопатические реакции. У тех, кто страдает сосудистыми нарушениями, нейроциркуляторной астенией, мигренью при таких условиях погоды может отмечаться ухудшение самочувствия, появление общей слабости, усиление головных и сердечных болей, "скачки" артериального давления. Возможно обострение различных хронических недугов. Всем, кто страдает повышенной метеочувствительностью, специалисты рекомендуют своевременно принимать назначенные лечащим врачом лекарства, чтобы снизить острые симптомы ухудшения состояния. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



