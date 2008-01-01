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Непогода накрыла страны Старого Света



ИА "Метеоновости" / 13:04 Суббота, 8 декабря



Ветер на Британских островах, с приходом циклона, усилился до 20-28 м/с, в отдельных пунктах до 45 м/с. Выпали обильные осадки, больше всего их в Норвегии, до 15-20 мм. Много осадков и в Великобритании, местами до 16 мм. Ветреная и дождливая погода в странах Бенилюкса, во Франции, Германии, Польше и в Прибалтийских государствах.



Пока относительно тепло, а в начале следующей недели в тылу циклона на запад Европы хлынет холодный воздух. / meteonovosti.ru /



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