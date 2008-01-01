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ИА "Метеоновости" / 12:42 Суббота, 8 декабря



Погода в столичной области определяется маловыраженным атмосферным фронтом. Пасмурно, ветер слабый южной четверти. Температура в центре столицы, на Балчуге -3,3, на станции ВДНХ -3,7, на Воробьевых горах холоднее: -4,4, и до -4,2 в Тушино. На территории Новой Москвы -4,7 градусов. / meteonovosti.ru /



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