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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:42 Суббота, 8 декабря

  Погода в столичной области определяется маловыраженным атмосферным фронтом. Пасмурно, ветер слабый южной четверти. Температура в центре столицы, на Балчуге -3,3, на станции ВДНХ -3,7, на Воробьевых горах холоднее: -4,4, и до -4,2 в Тушино. На территории Новой Москвы -4,7 градусов. / meteonovosti.ru /
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Катима Мулило		 -44
Делянкир

некомфортное место: Гватемала Сити
комфортное место: Балешвар

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