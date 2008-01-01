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Новости погоды

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На Неву пришла непогода

ИА "Метеоновости" / 12:37 Суббота, 8 декабря

  В Санкт-Петербурге субботним утром шел снег, он будет продолжаться не только до конца дня, и в последующие дни. В теплой части циклона, который испортил погоду на Неве, осадки в виде снега и мокрого снега, при температуре днем 0..-2, в последующие дни до -1..+1 градуса. При такой погоде возможно образование гололедных явлений, налипание мокрого снега на ветках деревьев и на проводах. Снегопады и порывистый ветер грозят и Карелии, порывы ветра до 15-18 м/с. Прекращение осадков и ослабление ветра будет во вторник, 11 декабря. В среду, когда власть над погодой перейдет антициклону, выглянет солнце, хоть и не надолго, так как в этих широтах продолжительность светлого времени суток сократилось до 6 часов. / meteonovosti.ru /
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