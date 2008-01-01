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Новости погоды

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Аномально тепло на северо-западе Сибири

ИА "Метеоновости" / 12:14 Суббота, 8 декабря

  Атмосферные фронты атлантического циклона принесли на побережье русской Арктики не только обильные снегопады, но и тепло. Температура в Коми, на Ямале и на Диксоне превышает норму, на 4-8 градусов. В Воркуте было выше нормы на 10 градусов. До рекордных 0..+1 градус, что бывают в Воркуте в эти дни декабря, еще далековато, максимум за последние сутки -4..-5 градусов, да и в ближайшие два дня температура немного понизится, до -7..-10 градусов. Будет по-прежнему со снегом и ветрено, на побережье до 17 м/с. / meteonovosti.ru /
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Алис-Спрингс		 -42
Батагай

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Бхагалпур

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