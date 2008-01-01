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Метели на Камчатке продолжаются



ИА "Метеоновости" / 11:48 Суббота, 8 декабря



Циклон, устроивший снегопад и метели на восточном побережье России, смещается в океан. Теперь править погодой будет тыловая часть циклона, что также не самый лучший вариант, но все-таки ветер немного ослабевает. На юге Камчатского полуострова было до 32 м/с. Завтра, 9 декабря ожидается до 15-20 м/с. Ветреной, до 12-17 м/с будет погода и в начале рабочей недели. И снег тоже продолжает идти, увеличивая высоту сугробов. В краевом центре высота снежного покрова приближается к полуметру: 43 см. По Камчатскому краю местами до 85-90 см. Температура понизилась, и теперь она близка к климатической норме. / meteonovosti.ru /



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