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Новости погоды

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Непогода в Калининградской области

ИА "Метеоновости" / 11:25 Суббота, 8 декабря

  Циклон с Атлантики только подбирается к западному побережью Европы, а дожди уже идут. В Калининградской области за последние сутки выпало до 9-12 мм осадков. Усиливается ветер, утром 8 декабря его порывы до 14 м/с. Неспокойной погода будет в воскресенье 9 декабря и в понедельник. Дожди, южный ветер до 12-17 м/с, температура и ночью и днем положительная, до 5..8 градусов. Такой температура бывает здесь частенько, а рекорд для декабря +13,3 градуса, он случился в 2006 году 6 декабря. Экстремально низкой температура в декабре бывает до -15..-20 градусов. Абсолютный минимум отмечался 31 декабря 1969 года: -25,6. / meteonovosti.ru /
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