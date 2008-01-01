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Новости погоды

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О погоде на Красной Поляне

ИА "Метеоновости" / 10:46 Суббота, 8 декабря

  Открылся сезон на горнолыжном курорте Краснодарского края. Основным местом обитания гостей в это время становится Красная Поляна. И сейчас здесь вполне комфортная температура воздуха, около 0 градусов. Но накануне, в пятницу, 7 декабря прошли осадки в виде дождя, и выпало их много: 23 мм, причем большая часть досталась вечерним часам. После наступления ночи дождь сменился снегом, сформировав снежный покров до 2 см. Но этот снег скоро растает, так как облака начинают рассеиваться, и в полдень ожидается температура до +3, 9 декабря будет до +6. Однако это не помешается лыжникам, так как выше Красной Поляны снег лежит и его достаточно. / meteonovosti.ru /
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