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Новости погоды

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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:55 Суббота, 8 декабря

  После оттепели морозы вновь вернулись в столицу. Но лишь на короткое время. Уже через пару дней вновь наступит оттепель. Что и не удивительно. Оттепели - частые гостьи в декабре. О чем свидетельствуют и температурные рекорды. Если в далеком 1896 году утром 8 декабря в столице трещал сибирский мороз, -29 градусов, то в 2008 году день был теплым, как в октябре, +7 градусов. Сильным снегопадом, когда выпало 15 мм осадков в пересчете на воду, запомнился 1988 год. Обычно, после столь обильного снегопада высот снега увеличивается на 14-16 см.

В прошлом, 2017 году температура воздуха была в пределах нормы. Ночью термометры показали -5.1 градуса, днем -3,6 градуса. Прошел снег. На улицах Москвы лежал снег, высота его доходила до 12 см. Но ближе к Новому году снег постепенно растаял, поскольку месяц был довольно теплым.

Сегодня днем при облачной с прояснениями погоде местами будет приниматься слабый снег. Температура воздуха немного понизится и составит -4..-6 градусов, скорость юго-восточного ветра 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
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