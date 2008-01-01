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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:18 Суббота, 8 декабря

  Предстоящим днем Москва и область окажутся в передней части обширного североатлантического циклона. Атмосферное давление немного понизится и приблизится к норме, 747 мм рт ст. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами покружит слабый снег. Максимальная температура воздуха в столице составит -6..-4, по области -9..-4 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Относительная влажность около 75%.

В целом погодные условия в столице и ее окрестностях вполне по сезону и не должны вызвать негативных реакций. Однако, для метеозависимых людей, даже незначительные колебания метеопараметров являются нагрузочными и могут усилить метеопатические реакции. У тех, кто страдает сосудистыми нарушениями, мигренью при таких условиях погоды может отмечаться ухудшение самочувствия, появление общей слабости, усиление головных и сердечных болей. Возможно обострение различных хронических недугов. Усилить негативное воздействие погодных факторов может и неустойчивый геомагнитный фон, прогнозируемый в этот день. Всем метеочувствительным людям специалисты рекомендуют своевременно принимать назначенные лечащим врачом лекарства, чтобы снизить острые симптомы ухудшения состояния. / meteonovosti.ru /
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