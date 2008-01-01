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Новости погоды
На севере европейской России ветер ослабеет
ИА "Метеоновости" / 14:45 Пятница, 7 декабря
Атмосферные фронты ненастного циклона принесли на север ЕТР снегопады и метели. 6 и ночью 7 декабря ветер в порывах усиливался до 24 м/с на побережье Кольского полуострова, в Ненецком округе до 25 м/с, а в Архангельской области (на Малых Кармакулах) и до 29 м/с.
8 декабря атмосферные фронты перестанут терзать северную территорию европейской России. В Мурманской области ветер в порывах ослабеет до 13-18 м/с, в Архангельской области и в Ненецком округе порывы ветра не превысят 10-15 м/с. Температура воздуха по-прежнему будет превышать привычные показатели на 5-7 градусов. / meteonovosti.ru /
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