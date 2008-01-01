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Новости погоды

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Непогода в Крыму

ИА "Метеоновости" / 14:07 Пятница, 7 декабря

  В минувший день, 6 декабря и в ночь на 7 декабря Крым оказался на пути следования холодного атмосферного фронта. На полуострове прошли сильные осадки. В виде дождя и мокрого снега выпало до 24 мм небесной влаги.

8 декабря атмосферное давление в Крыму будет падать, но атмосферные фронты далеко отойдут от Крыма. Ночью и утром местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снег. Днем осадки прекратятся. Местами туман, в ночные и утренние часы в отдельных районах возможно образование гололеда и гололедица, ветер южный, местами до 15 м/с, температура воздуха ночью -1..-6, на южном берегу 0..+2, днем воздух прогреется до +2..+7, в горах -3..+1. / meteonovosti.ru /
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Екючю

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