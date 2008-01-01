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Температурные рекорды России



ИА "Метеоновости" / 13:45 Пятница, 7 декабря



На территории России температура воздуха очень неоднородна, и разница между югом ЕТР и Якутией доходит до 60 градусов! Не менее интересен контраст температуры между югом Западной Сибири и островной частью Архангельской области. Если на севере ЕТР температура воздуха превышает норму на 12-14 градусов, то на юге Западной Сибири холоднее обычного на 14-16 градусов. В такой ситуации не обошлось без температурных рекордов: Рекорд тепла был зафиксирован на острове Хейса, где термометры показали -0,8 градуса, чуть выше, чем в 1959 году. А в Новокузнецке в утренние часы 6 декабря воздух выхолаживался до -38,2 градуса. Таких холодов здесь не помнят с 1975 года, да и в том году минимальная температура составила -35 градусов. В ближайшие дни расстановка сил практически не поменяется, антициклон сохранит влияние на большей части территории Сибири, холода здесь не будут ослабевать. А на севере власть над погодой останется за циклоническими вихрями, не обойдется без осадков и ветра, но заметно теплее обычного. / meteonovosti.ru /



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