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Новости погоды

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Небывалый снегопад обрушился на Бурятию

ИА "Метеоновости" / 13:31 Пятница, 7 декабря

  Территорию вокруг Байкала опекает антициклон. Здесь морозно, но, несмотря на повышенный фон атмосферного давления, не обходится без осадков, ведь погоду определяет высотный фронт. Именно с ним в регионе были связаны сильные осадки. Рекордное количество снега, 27 мм за сутки, выпало 6 декабря в Усть-Баргузине. После столь сильного снегопада высота сугробов увеличивается на 25-29 см. И на улицах поселка высота сугробов доходит до 59 см. Идет расчистка дорог.

8 декабря антициклон сохранит влияние в Забайкалье. В Бурятии местами пройдет снег от небольшого до умеренного, в отдельных районах ветер будет усиливаться до 8-13 м/с, днем термометры покажут -19..-24 градуса, местами -11..-16 градусов, а в ночные часы воздух остынет до -27..-32, в отдельных районах до -42 градусов. / meteonovosti.ru /
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