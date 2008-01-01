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Сильные ливни и грозы в Средиземноморье



ИА "Метеоновости" / 13:06 Пятница, 7 декабря



Активный циклонический вихрь, зародившийся в Средиземном море, вызвал сильные грозовые дожди на восточных берегах. В ночь с 6 на 7 декабря грозовые дожди, в отдельных районах сильные, отмечались на Кипре (до 25 мм), в Иордании, в Ливане осадков было меньше, 12-15 мм, в Турции выпало 58 мм небесной влаги, а в Израиле количество осадков составило 114 мм. Ветер в порывах усиливался до 15-20 м/с.



7 декабря в регионе сохранится влажно-ветреная погода, а 8 декабря облаков и осадков станет заметно меньше. Циклон начнет заполняться и будет постепенно перемещаться в восточном направлении. На Ближнем Востоке пройдут дожди он небольших до умеренных, да и ветер в порывах уже не такой сильный, 10-15 м/с. Температура воздуха в пределах нормы. / meteonovosti.ru /



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